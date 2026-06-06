La preocupación crece en San Juan por la desaparición de dos adolescentes cuyos paraderos son desconocidos. El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas "San Juan Te Busca", junto con la Policía y el Ministerio Público Fiscal, difundió las imágenes y características de las jóvenes para solicitar la colaboración de la comunidad.

Las adolescentes son Alma Antonela Farías, de 14 años y Aime Regina Carrizo, de 16. Las denuncias por sus desapariciones fueron radicadas entre el 4 y el 5 de junio, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

Alma Antonela Farías

La adolescente de 14 años fue reportada como desaparecida el 5 de junio. Tiene tez blanca, ojos marrones, contextura pequeña y mide 1,58 metros.

El Programa Provincial San Juan Te Busca difundió las imágenes y características de la adolescente.

Al momento de su desaparición vestía pantalón largo de jean negro, remera blanca de manga corta, zapatillas blancas y una campera de neopreno negra. Además, llevaba una mochila color verde agua. Como rasgo distintivo, posee cabello negro de largo mediano y flequillo corto.

Aime Regina Carrizo

La joven de 16 años también es buscada desde el 5 de junio. Tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y una altura de 1,65 metros.

El Programa Provincial San Juan Te Busca difundió las imágenes y características de la adolescente.

Entre sus características físicas figuran rostro angulado, nariz recta, boca pequeña y labios delgados. Vestía una campera puffer rosada, pantalón de jean oscuro, zapatillas blancas y llevaba trenzas de lana color naranja.

Desde el programa San Juan Te Busca solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de las adolescentes que se comunique de manera inmediata y anónima al 911, con el objetivo de colaborar con la búsqueda y facilitar su localización.

Hallaron a una adolescente y la búsqueda continúa

Lo que comenzó como la búsqueda de tres adolescentes en San Juan tuvo una noticia alentadora en las últimas horas. Las autoridades confirmaron que Ángela Ortega Funes, de 15 años, fue encontrada sana y salva. De esta manera, los esfuerzos ahora están concentrados en localizar a Alma Antonela Farías y Aime Regina Carrizo, cuyos paraderos aún se desconocen.