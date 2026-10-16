Buscan en 25 de Mayo a un adolescente de 16 años que se perdió en el campo

La Policía de San Juan lleva adelante un intenso operativo de búsqueda en el departamento 25 de Mayo para localizar a Francisco Pelaytay, un adolescente de 16 años que desapareció después de salir a caballo con un grupo de amigos. El joven fue visto por última vez el jueves por la noche, cuando se perdió el contacto con él durante el regreso de una excursión por una zona rural.

Según explicó el comisario Marcelo Llanos en declaraciones radiales, los amigos del adolescente dieron aviso de lo ocurrido alrededor de las 20 del jueves. El grupo se había internado campo adentro y, al emprender el regreso, perdió de vista a Francisco.

La búsqueda comenzó a primera hora de este viernes, con un despliegue de distintas unidades policiales y recursos tecnológicos para ampliar el área de rastrillaje. Los efectivos iniciaron las tareas cerca de las 6.30, cuando las condiciones de luz permitieron avanzar sobre sectores de difícil acceso.

El operativo se concentra en una zona rural próxima a la Ruta 20, a la altura del kilómetro 4, por donde los jóvenes habrían ingresado al campo. Uno de los objetivos es llegar a un puesto alejado que no había podido ser alcanzado durante las primeras tareas.

Un amplio operativo de búsqueda

Para localizar al adolescente, participan unidades de rescate, personal de la Policía Rural, efectivos de la Policía Montada y equipos con drones que permiten observar desde el aire sectores de difícil acceso. También se incorporó un helicóptero para ampliar la cobertura del rastrillaje.

El terreno presenta sectores de vegetación y zonas secas, características que dificultan el recorrido y obligan a extender las tareas por diferentes puntos del área rural. Entre las prioridades de los investigadores está revisar un puesto alejado donde el joven podría haberse refugiado.

La búsqueda se intensificó durante la mañana con la intención de recorrer los sectores que no habían podido ser inspeccionados durante la noche.

La preocupación por su estado de salud

La principal preocupación de la familia está relacionada con el estado de salud de Francisco. De acuerdo con la información difundida por el jefe policial, el adolescente tendría diabetes, una condición que aumenta la urgencia de encontrarlo y conocer su estado.

Además, el joven no llevaba teléfono celular, por lo que no podía comunicarse con sus familiares ni con los equipos que participan del operativo. Si bien había salido con alimentos, no estaba confirmado si todavía contaba con provisiones al momento de perderse.

Mientras continúa el rastrillaje, los efectivos buscan determinar el recorrido que realizó el grupo y revisar los sectores rurales por los que pudo haber pasado el adolescente. Las autoridades mantienen desplegados los recursos disponibles con el objetivo de encontrarlo cuanto antes.