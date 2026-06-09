Una intensa búsqueda se desarrolla en la localidad cordobesa de Colonia Caroya para dar con el paradero de Luciana Ailén Alarcón, una adolescente de 15 años cuya desaparición fue denunciada por su familia luego de que no regresara a su hogar tras asistir al colegio. La situación generó una fuerte preocupación entre vecinos, autoridades y allegados de la joven.

Según la información difundida por los investigadores, Luciana concurrió normalmente a clases durante la mañana del lunes en el Colegio Presbítero José Bonoris. La última referencia confirmada indica que fue vista al mediodía, al salir del establecimiento educativo, momento en que se habría quedado esperando el colectivo para regresar a su casa. Desde entonces no volvió a ser vista.

La denuncia fue radicada por su madre ante la falta de noticias sobre su ubicación. A partir de ese momento se activaron los protocolos de búsqueda de personas y comenzó una investigación coordinada entre la Policía de Córdoba y la Justicia provincial.

Se activó la alerta Sofía para todo el país. (Gentileza)

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un importante operativo de rastrillaje en Colonia Caroya y localidades cercanas. Las tareas incluyen patrullajes terrestres, recorridas por distintos sectores de la región y el apoyo de un helicóptero que sobrevuela la zona para ampliar el alcance de la búsqueda.

Vecinos de la localidad reportaron una intensa presencia policial durante las últimas horas, mientras familiares y amigos difundieron fotografías e información de la adolescente a través de redes sociales con el objetivo de obtener datos que permitan encontrarla.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que haya visto a Luciana o que pueda aportar información sobre sus movimientos se comunique de inmediato al 911, se acerque a la comisaría más cercana o contacte a las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

El caso vuelve a generar preocupación en Córdoba, una provincia que en las últimas semanas estuvo atravesada por distintas búsquedas de menores y adolescentes. Mientras continúan los operativos, la prioridad de los investigadores es reconstruir las horas posteriores a la salida de la escuela para determinar qué ocurrió con la joven y lograr su pronta localización.