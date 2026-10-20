Buscan en San Juan a dos adolescentes de 15 y 16 años

Las autoridades de San Juan activaron la búsqueda de dos adolescentes que fueron reportadas como extraviadas el lunes 19 de octubre. Se trata de Leonela Luján Molina, de 15 años, y Yuliana Lucía Molina, de 16, cuyos datos fueron difundidos a través del programa provincial San Juan Te Busca.

Leonela mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura física pequeña y cabello largo, lacio y castaño oscuro. Según la descripción oficial, tiene la cara ovalada, nariz cóncava y boca pequeña con labios delgados. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de buzo largo negro y zapatillas Topper blancas con detalles rosados.

Por su parte, Yuliana mide alrededor de 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y contextura física robusta. Presenta el rostro redondo, nariz cóncava, boca pequeña con labios medianos y cabello corto, ondulado y castaño oscuro. También tiene un piercing en el rostro y una cicatriz en la mano derecha. Vestía un pantalón de buzo deportivo negro, zapatillas DC blancas y negras y un buzo blanco con detalles y dibujos amarillos.

Ante la difusión de los pedidos de búsqueda, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita establecer el paradero de las adolescentes.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima al 911, la línea indicada en los avisos oficiales.

Los pedidos fueron difundidos por el programa provincial San Juan Te Busca, con intervención de organismos de seguridad y del Ministerio Público Fiscal de San Juan.