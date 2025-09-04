Las autoridades y la familia han lanzado un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de José Pablo Leyes Campillay, de 30 años, quien se encuentra desaparecido desde el 02 de septiembre de 2025.

Según la información difundida, José Pablo Leyes Campillay posee tez blanca y una contextura física mediana. Su estatura es de 1,74 metros y su peso ronda los 75 kilogramos. Como características físicas distintivas, se señala que tiene una cara angulada, ojos de color verde, boca chica y labios medianos.

Un dato crucial para la investigación es que al momento de su desaparición, se presume que Leyes Campillay conducía su vehículo personal: una camioneta marca Fiat, modelo Strada Adventure 1.6, de color negra, con dominio NFK-644. Se solicita especial atención a cualquier avistamiento de este rodado.

En un esfuerzo por agilizar su localización, se insta a la población a brindar cualquier dato relevante que pueda ayudar en la búsqueda. En caso de contar con información sobre José Pablo Leyes Campillay o su camioneta, se solicita encarecidamente que se denuncie de manera anónima llamando al número de emergencias 911.