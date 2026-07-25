Buscan en San Juan a una adolescente de 13 años desaparecida

El programa provincial San Juan Te Busca difundió este viernes la búsqueda de una adolescente de 13 años, cuyo paradero se desconoce desde el 24 de julio. Se trata de Luz Keila Taina Funes, de nacionalidad argentina.

Según la información oficial difundida para colaborar con la búsqueda, tiene aproximadamente 1,55 metros de altura, pesa unos 60 kilos y es de contextura mediana. La adolescente tiene tez trigueña, rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava y boca mediana con labios medianos. Su cabello es corto y de color castaño oscuro.

Qué llevaba puesto

Al momento de ausentarse, vestía un buzo negro liso, pantalón largo de jeans tipo cargo color celeste y zapatillas blancas marca Nike, de acuerdo con los datos difundidos por el programa provincial.

Desde las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a establecer dónde se encuentra la adolescente.

Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera anónima al 911. La información será puesta a disposición de las autoridades que intervienen en la búsqueda.