Buscan en Tucumán a un niño de 9 años que fue llevado por su padrastro hace tres semanas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia tucumana emitió una orden de búsqueda de un niño de 9 años que el 19 de diciembre pasado fue llevado por su padrastro desde la terminal de ómnibus, donde el menor de edad se encontraba con su madre y otros familiares para realizar un viaje, informaron hoy fuentes judiciales.



El Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un oficio para poder determinar el paradero del niño, tras abrir un proceso por sustracción de menores.



La madre del menor fue quien denunció ante la justicia que su hijo fue llevado sin su consentimiento por el padrastro y ex pareja suya, Benito Sebastián González, de 40 años.



Según informaron las fuentes, el niño fue visto por última vez el jueves 19 de diciembre, exactamente hace tres semanas, en la terminal de ómnibus de la capital tucumana, donde se encontraba junto a su madre y otros familiares para realizar un viaje.



De un momento a otro la mujer se dio cuenta que su hijo no estaba, por lo que consultó con sus familiares y un sobrino le contó que vio como González, quien anteriormente no se encontraba en la terminal con la familia, se llevaba al menor.



Además, a través de las cámaras de seguridad del lugar constataron que el hombre se llevó al menor.



Ante esta situación la mujer intentó contactarse telefónicamente con su ex pareja pero no lo consiguió.



La fiscal Adriana Cuello a cargo de la investigación indicó que lograron dar con el paradero de González, quien prestó declaración, pero no pudieron encontraron al niño.



La madre del menor de edad cumplió el mismo trámite ante la funcionaria judicial.



En tanto, voceros de la investigación señalaron que no se había corroborado aún el vínculo legal entre el menor y el hombre.