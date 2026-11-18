Las autoridades provinciales mantienen activo un operativo de rastreo para dar con el paradero de Julio Oscar Mallea. El hombre de 30 años fue visto por última vez el pasado 14 de noviembre de 2026 y su desaparición motivó la intervención inmediata del Programa San Juan Te Busca para solicitar la colaboración de toda la comunidad.

El detalle principal que aportaron los investigadores para facilitar la localización de Julio Oscar Mallea es el vehículo en el que circulaba al momento de ausentarse. Según el reporte oficial, el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Motomel de 110 centímetros cúbicos y de color negro, un elemento clave para aportar pistas en la vía pública.

Para colaborar con la identificación visual por parte de los vecinos, el organismo difundió la descripción física detallada del ciudadano buscado. Julio Oscar Mallea posee una contextura física robusta, tiene una estatura aproximada de 1,70 metros, pesa alrededor de 80 kilogramos y utiliza calzado de talle 42.

En cuanto a sus rasgos faciales y particulares, las fuentes oficiales precisaron que tiene tez trigueña, ojos de color negro y cabello corto, lacio y castaño claro. Además, el informe policial destaca que cuenta con rostro ovalado, nariz recta y labios delgados.

Desde el Programa San Juan Te Busca recordaron a la población que cualquier información certera resulta fundamental para avanzar en la investigación y encontrarlo sano y salvo. Quienes hayan visto al hombre o al rodado mencionado pueden comunicarse de manera totalmente anónima a la línea de emergencias 911.