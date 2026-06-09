Un taller de crochet y tejido impulsado por Cáritas en el departamento Iglesia se convirtió en una iniciativa que combina capacitación, inclusión y solidaridad. Mientras aprenden técnicas que les permiten desarrollar futuros emprendimientos, las participantes también confeccionan mantas destinadas a personas que necesitan abrigo durante la temporada invernal.

La propuesta reúne a alumnas y voluntarios que, a través de las clases de tejido, adquieren conocimientos para generar una salida laboral o complementar sus ingresos. Paralelamente, parte de la producción se destina a la elaboración de mantas solidarias para asistir a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la organización destacaron que el proyecto busca generar oportunidades de formación y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones de acompañamiento comunitario frente a las bajas temperaturas que afectan a distintos sectores de la población.

Con el objetivo de continuar con la confección de mantas, Cáritas lanzó una campaña para recibir donaciones de lana. La institución informó que quienes deseen colaborar pueden acercar ovillos a su sede ubicada en calle Güemes 936 Sur, entre Belgrano y Mariano Moreno.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 9:30. Desde la entidad remarcaron que cada aporte contribuye a ampliar la cantidad de prendas y mantas que podrán ser entregadas durante los meses más fríos del año.