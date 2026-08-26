Buscan que el Día del Maestro sea feriado nacional en homenaje a Sarmiento

La diputada nacional por San Juan Nancy Picón impulsa en el Congreso un proyecto para que la provincia sea declarada Cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación. La iniciativa ya consiguió las firmas necesarias para avanzar hacia su tratamiento y podría ser debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

El proyecto busca reconocer institucionalmente el vínculo de San Juan con la figura de Sarmiento y su aporte a la educación argentina. Según explicó Picón, la declaración representa una primera etapa dentro de una iniciativa más amplia que posteriormente podría incluir la creación de un feriado nacional cada 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro y el aniversario del fallecimiento de Sarmiento.

“Nosotros queremos que sea feriado nacional, pero vamos de a un paso por vez”, sostuvo a DIARIO HUARPE la legisladora al referirse a la posibilidad de establecer el 11 de septiembre como jornada no laborable en todo el país.

El proyecto que llegará a Diputados

Picón destacó el trabajo realizado para reunir las firmas que permiten avanzar con el dictamen. La diputada señaló que, pese a tratarse de un bloque reducido, logró generar acuerdos con legisladores de distintos espacios a partir del diálogo y la explicación de los fundamentos de la iniciativa.

“Hoy somos dos diputados y hemos logrado algo muy importante, que era la firma para que se pueda tratar el dictamen”, afirmó.

De acuerdo con la legisladora, el proyecto será tratado en la próxima sesión prevista para el miércoles, siempre que se mantenga el cronograma legislativo.

La iniciativa plantea que San Juan sea reconocida como Cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación, una distinción que, según Picón, tendría un alcance institucional y cultural que excedería la conmemoración anual del Día del Maestro.

El feriado nacional, como segundo paso

Uno de los puntos centrales planteados por Picón es que el proyecto actualmente en tratamiento no contempla la declaración del 11 de septiembre como feriado nacional.

La diputada explicó que la intención es avanzar por etapas. Primero se busca conseguir la aprobación de la declaración de San Juan como Capital Nacional de la Educación y, posteriormente, impulsar una iniciativa específica para establecer el feriado nacional.

“Este proyecto hoy no contempla esta cuestión. Hoy lo que nosotros pedimos es que sea declarada Cuna de Domingo Faustino Sarmiento, Capital Nacional de la Educación. El próximo paso es el feriado nacional”, explicó.

Para que la declaración se concrete, el proyecto deberá obtener la media sanción de la Cámara de Diputados y luego ser aprobado por el Senado. Picón señaló que actualmente mantiene conversaciones con legisladores de distintas provincias para conseguir el respaldo necesario.

“Si logramos la media sanción y luego el Senado da la otra media sanción, ya tendremos a San Juan como Capital Nacional de la Educación”, sostuvo.

Un reconocimiento vinculado a Sarmiento

La propuesta busca poner en valor el lugar de San Juan en la historia de la educación argentina a partir de la figura de Domingo Faustino Sarmiento, nacido en la provincia y uno de los principales impulsores de la educación pública durante el proceso de organización del Estado nacional.

Picón consideró que el eventual reconocimiento tendría una dimensión mayor que la posibilidad de establecer un día feriado. Por ese motivo, planteó que primero debe consolidarse la declaración de San Juan como Capital Nacional de la Educación y luego avanzar con el proyecto para que el 11 de septiembre sea feriado en todo el país.

La legisladora también pidió acompañamiento a los diputados nacionales sanjuaninos y a representantes de otras provincias para avanzar con la iniciativa.