Volver a unir San Juan y La Serena por aire dejó de ser solamente una expresión de deseo. Organizaciones de ambos lados de la Cordillera presentaron una propuesta formal para recuperar la conexión directa entre las dos ciudades y crear un régimen tarifario especial que permita reducir costos y volver más atractiva la operación para las aerolíneas.

La iniciativa fue elaborada conjuntamente por la Corporación para el Desarrollo y la Integración Paso Agua Negra (Corpan), de Coquimbo, y Desarrollo e Integración Paso Agua Negra (Dipan), de San Juan. Este 14 de septiembre, las entidades enviaron el proyecto para su consideración a los gobernadores de ambos territorios.

El objetivo central es que la ruta La Serena–San Juan sea declarada como “Conectividad Estratégica Binacional de Interés Público”, aprovechando los mecanismos previstos dentro del Tratado de Maipú entre Argentina y Chile.

La distancia aérea entre ambos aeropuertos es de aproximadamente 318 kilómetros. De concretarse, el vuelo demandaría entre 45 y 50 minutos y ofrecería una alternativa especialmente importante cuando el Paso de Agua Negra se encuentre cerrado por nieve, mal tiempo u otros fenómenos climáticos.

El obstáculo de apenas 18 kilómetros

Uno de los principales puntos de la propuesta está relacionado con las tasas aeroportuarias.

Actualmente, Argentina contempla una tarifa regional para determinados vuelos internacionales cuya distancia sea igual o inferior a 300 kilómetros. La conexión entre San Juan y La Serena alcanza aproximadamente los 318 kilómetros, por lo que queda apenas 18 kilómetros por encima del límite establecido.

Chile, en cambio, considera dentro de un esquema tarifario reducido a los destinos internacionales ubicados hasta 500 kilómetros del aeropuerto de origen. Esto significa que, desde el lado chileno, San Juan ya cumple con el criterio para recibir ese tratamiento.

Frente a esa diferencia, Corpan y Dipan proponen dos alternativas: ampliar en Argentina el límite regional de 300 a 500 kilómetros o incorporar expresamente la ruta San Juan–La Serena dentro de un régimen tarifario especial por su carácter histórico, fronterizo y estratégico.

Según los cálculos incluidos en el proyecto, si la conexión recibiera el tratamiento regional en Argentina, la tasa podría pasar de USD 57 a USD 25,16. Esto implicaría un ahorro de USD 31,84 por pasajero, equivalente a una reducción del 55,9%.

La intención es que una disminución de estos costos permita mejorar la competitividad de los pasajes, impulsar la demanda turística y facilitar viajes empresariales, académicos, deportivos e institucionales entre San Juan y Coquimbo.

El próximo paso de la propuesta

Las entidades impulsoras buscan ahora obtener el respaldo político de los gobiernos de San Juan y Coquimbo para convertir el proyecto de la sociedad civil en una iniciativa oficial entre ambas regiones.

Uno de los pasos previstos será incorporar la propuesta al XXIX Comité de Integración Agua Negra, programado para el 2 y 3 de diciembre de 2026 en La Serena. Allí se buscaría involucrar a autoridades de transporte y aviación de Argentina y Chile.

Posteriormente, el proyecto plantea avanzar ante las Cancillerías de ambos países y los organismos aeronáuticos para estudiar las tasas, las autorizaciones para las compañías aéreas y posibles mecanismos que simplifiquen controles migratorios, aduaneros y sanitarios.

La propuesta también aclara que la ruta aérea no pretende reemplazar al Paso de Agua Negra. La idea es que funcione como una conexión complementaria al tránsito terrestre y al futuro Corredor Bioceánico.

Corpan y Dipan sostienen que la cercanía entre ambas ciudades permitiría utilizar la conexión como un proyecto piloto de integración aérea regional entre Argentina y Chile. La decisión, sin embargo, dependerá ahora del respaldo de ambos gobiernos y de las posteriores gestiones ante las autoridades nacionales.