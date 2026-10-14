Un conductor denunció que una Volkswagen Amarok gris chocó su Fiat Idea y golpeó con el espejo retrovisor a su novia cuando estaba por subir al vehículo. El hecho ocurrió el lunes a las 2.30 y la camioneta escapó a toda velocidad.

Un hombre inició una búsqueda para identificar a una camioneta Volkswagen Amarok gris que chocó su automóvil estacionado y golpeó a su novia en el departamento Rivadavia. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando la pareja se disponía a retirarse de la casa de sus familiares. Tras el impacto, el conductor de la camioneta escapó a toda velocidad y no se detuvo para asistir a la mujer.

Los daños en el auto fueron denunciados y ahora la Justicia busca al responsable

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, sobre calle República del Líbano, a unos 300 metros al oeste de calle Meglioli. En ese momento, Antonio Medina, de 29 años y domiciliado en Capital, se encontraba en la vivienda de sus suegros y estaba por retirarse junto a su novia.

La mujer se disponía a subir a un Fiat Idea que había quedado estacionado frente al domicilio cuando una Volkswagen Amarok gris pasó por el lugar e impactó contra el vehículo. Durante la maniobra, el espejo retrovisor de la camioneta golpeó a la joven.

Luego del choque, el conductor de la Amarok continuó su marcha hacia el oeste, sin detenerse para verificar lo ocurrido ni brindar asistencia. Medina salió detrás de la camioneta con la intención de alcanzarla, pero perdió de vista el rodado cuando ingresó a un barrio de la zona.

Daños en el automóvil y búsqueda de la camioneta

El impacto provocó daños de consideración en el costado derecho del Fiat Idea. Según el relato del damnificado, el vehículo sufrió la rotura del espejo retrovisor y de parte de los embellecedores del guardabarro delantero, además de daños en las puertas.

El dueño del auto espara que el conductor de la camioneta recapacite y se presente en la Policía.

En cuanto a la mujer, Medina señaló que se encontraba fuera de peligro tras recibir el golpe del espejo retrovisor. Sin embargo, el episodio generó preocupación por las consecuencias que podría haber tenido el impacto cuando ella estaba a punto de subir al automóvil.

La búsqueda de la camioneta se inició después de que el conductor radicara la denuncia correspondiente. De acuerdo con la información aportada, algunas cámaras de seguridad de la zona registraron el paso de una Volkswagen Amarok de color gris, cuyas imágenes podrían resultar importantes para identificar al responsable.

Por el momento, el objetivo es establecer quién conducía el vehículo y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque. La camioneta abandonó el lugar sin detenerse, mientras que el propietario del Fiat Idea quedó con los daños materiales y la necesidad de localizar al responsable, quien probablemente circulaba alcoholizado.

La denuncia ya fue presentada y las imágenes de las cámaras de seguridad podrían aportar datos para avanzar en la investigación y dar con el conductor de la Amarok.