Buscan una camioneta roja por el intento de secuestro a un adolescente

La tranquilidad de la villa cabecera de Iglesia se vio alterada por un episodio que genera temor entre los habitantes locales. Un adolescente de 13 años relató haber sufrido un intento de secuestro durante la tarde del jueves mientras caminaba hacia una peluquería.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18.15 en la calle Enrique Paoli, en el sector comprendido entre la Ruta Nacional 150 y la avenida Santo Domingo. Según consta en la denuncia realizada por sus familiares, una camioneta roja con cúpula negra se detuvo cerca del menor. En ese instante, descendió un hombre de contextura robusta que pretendió sujetarlo violentamente.

La resistencia del joven resultó fundamental para evitar el rapto, ya que comenzó a gritar y pedir auxilio de inmediato. Esta reacción, sumada a la presencia de una mujer que circulaba por la zona, provocó que el agresor desistiera de su conducta. El sospechoso regresó al vehículo y huyó del sitio antes de que pudieran identificarlo formalmente.

Efectivos de la Comisaría 22da y la Justicia provincial iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Durante el operativo cerrojo en la zona, los uniformados entrevistaron a comerciantes y vecinos, además de analizar registros fílmicos.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que "algunas grabaciones permitieron detectar una camioneta con características similares en las inmediaciones". No obstante, al observar las imágenes, el adolescente manifestó que "no se trataría del rodado involucrado en el hecho denunciado". Las autoridades mantienen la búsqueda activa y solicitaron a la comunidad cualquier dato o video que permita avanzar en la causa.