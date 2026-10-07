Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: los requisitos

Una propuesta permite vivir gratis en la Patagonia a cambio de colaborar 20 horas semanales en una chacra de montaña. Se trata de Chacra Kremen, un emprendimiento ubicado en El Bolsón que busca personas de entre 20 y 50 años para realizar diversas labores de mantenimiento.

El proyecto selecciona perfiles de personas prácticas, responsables, con iniciativa y que disfrutan de ensuciarse las manos. Entre las tareas principales figuran la carpintería, jardinería, huerta, cuidado del gallinero, limpieza de espacios comunes y pequeñas reparaciones cotidianas.

A cambio de la ayuda brindada, la chacra ofrece alojamiento sin costo y tres días libres por semana. Las opciones de hospedaje incluyen camas en habitaciones compartidas o espacio de acampe, sumado al acceso a internet de alta velocidad y cocina equipada.

Los pasajes, el transporte interno y la comida corren por cuenta de cada voluntario, por lo que viajar puede exigir unos $150000 o más según el origen. La convocatoria está disponible a través de la plataforma Worldpackers para quienes hablen español fluido.