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Provinciales

Buscate en las fotos de la Peregrinación a Ceferino Namuncurá en San Martín

Miles de jóvenes participaron de la 46ª Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes hasta el Complejo Ceferino Namuncurá.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Bajo el lema “Soñados por Dios, enviados al mundo”, la jornada reunió a unas 12.000 personas y terminó con una emotiva misa. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El domingo tuvo como protagonista a una multitud de jóvenes que recorrió el camino desde la ciudad hasta el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín. Fueron unas 12.000 personas las que participaron de la 46ª edición de la peregrinación, entre cantos, oraciones, pedidos y agradecimientos.

La caminata estuvo marcada por historias personales y promesas. Algunos llegaron para agradecer, otros para pedir por sus familias, sus estudios o diferentes situaciones de sus vidas.

La jornada dejó cientos de imágenes de los jóvenes durante el recorrido, los momentos de oración, los encuentros entre parroquias y la llegada al complej

Fotos de la 46ª Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes hasta el Complejo Ceferino Namuncurá:

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

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(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

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