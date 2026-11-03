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Buscate en las fotos del duelo entre Desamparados y Unión

El Puyutano venció 2-0 a Unión y avanzó de ronda. Los hinchas acompañaron al equipo en una jornada cargada de emociones.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los hinchas puyutanos coparon el José Nehín. (Fotos: Martín Britos / HUARPE).

Sportivo Desamparados vivió una jornada especial en El Serpentario, donde derrotó 2 a 0 a Unión de Villa Krause y consiguió la clasificación a las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Con goles de penal de Tomás Garro y Lucas Quiroga, el Puyutano se quedó con el clásico sanjuanino y desató el festejo de sus hinchas, que acompañaron al equipo en un partido decisivo.

La pasión también se vivió en las tribunas. DIARIO HUARPE te muestra las imágenes de quienes estuvieron presentes en el estadio para alentar a Desamparados. Recorré la galería y buscate en las fotos de una tarde especial para el conjunto de Puyuta.

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