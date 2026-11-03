Sportivo Desamparados vivió una jornada especial en El Serpentario, donde derrotó 2 a 0 a Unión de Villa Krause y consiguió la clasificación a las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Con goles de penal de Tomás Garro y Lucas Quiroga, el Puyutano se quedó con el clásico sanjuanino y desató el festejo de sus hinchas, que acompañaron al equipo en un partido decisivo.

La pasión también se vivió en las tribunas. DIARIO HUARPE te muestra las imágenes de quienes estuvieron presentes en el estadio para alentar a Desamparados. Recorré la galería y buscate en las fotos de una tarde especial para el conjunto de Puyuta.