La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una nueva fiesta en San Juan. Tras el triunfo 3-1 ante Suiza en el alargue, una multitud copó la Plaza 25 de Mayo para celebrar que la Scaloneta volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo.

Banderas argentinas, camisetas, gorros, bocinazos y cánticos tiñeron de celeste y blanco el corazón de la Capital. Pese al intenso frío, cientos de sanjuaninos se acercaron al tradicional punto de encuentro para prolongar un festejo que había comenzado con el pitazo final.

GRUPO HUARPE estuvo presente y registró las imágenes de una noche cargada de alegría, abrazos y emoción. Familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades fueron protagonistas de una celebración que se extendió por el centro sanjuanino.

Argentina ya está en semifinales y ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final. Mientras la ilusión sigue creciendo, buscate en las fotos de GRUPO HUARPE y reviví los festejos en la Plaza 25 de Mayo.