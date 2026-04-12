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Provinciales > Automovilismo
Buscate entre las fotos de la fiesta del automovilismo en "El Zonda"
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
El autódromo "Eduardo Copello" lució un marco de público que superó las expectativas para la segunda fecha del Top Race 2026. Familias enteras, grupos de amigos e hinchas del automovilismo local se dieron cita en el trazado sanjuanino para acompañar a Fabián Flaqué y al resto de los pilotos. Banderas, camisetas, mates y termos fueron parte del paisaje que transformó a El Zonda en una fiesta.
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