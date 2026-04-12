Buscate entre las fotos de la fiesta del automovilismo en "El Zonda"

El autódromo "Eduardo Copello" lució un marco de público que superó las expectativas para la segunda fecha del Top Race 2026. Familias enteras, grupos de amigos e hinchas del automovilismo local se dieron cita en el trazado sanjuanino para acompañar a Fabián Flaqué y al resto de los pilotos. Banderas, camisetas, mates y termos fueron parte del paisaje que transformó a El Zonda en una fiesta.