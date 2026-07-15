La Plaza 25 de Mayo volvió a teñirse de celeste y blanco. Cientos de sanjuaninos se reunieron este miércoles en pleno centro de Capital para seguir la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra a través de la pantalla gigante de Radio Colón.

Familias, grupos de amigos y fanáticos de la Selección comenzaron a ocupar los distintos sectores de la plaza. Las camisetas argentinas, las banderas y los gorros celestes y blancos marcaron el paisaje en una tarde atravesada por la expectativa.

Grandes y chicos se ubicaron frente a la pantalla que Radio Colón tiene sobre calle General Acha, frente a la Plaza 25 de Mayo, para vivir juntos uno de los partidos más esperados del Mundial.

La previa también tuvo el acompañamiento de DIARIO HUARPE, con una transmisión especial que llevó toda la antesala del encuentro a la pantalla y los parlantes de la histórica emisora sanjuanina.

Las cámaras de HUARPE recorrieron la plaza y retrataron a los sanjuaninos que eligieron vivir la semifinal en pleno corazón de la Ciudad.

Buscate en las fotos y reviví la jornada mundialista en la Plaza 25 de Mayo.