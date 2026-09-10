Harry Styles anunció nuevas fechas de su Together Together Tour 2027, que lo llevará por distintas ciudades de Norteamérica y Europa, y confirmó una noticia que involucra directamente a la escena musical argentina: Ca7riel & Paco Amoroso fueron elegidos como teloneros de sus conciertos en Dallas, Texas.

El dúo argentino será el encargado de abrir los shows que el exintegrante de One Direction ofrecerá el 9 y 10 de abril de 2027. De esta manera, aunque Argentina no forma parte de las paradas anunciadas para la gira, dos de sus artistas tendrán un lugar destacado en el recorrido internacional del cantante británico.

La participación se producirá en el marco de la gira de presentación de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el álbum con el que Styles regresó a la música después de cuatro años sin publicar un disco y tres años alejado de los escenarios.

Ca7riel & Paco Amoroso llegan con su propuesta internacional

Ca7riel & Paco Amoroso atraviesan un momento de expansión internacional y actualmente presentan su disco Free Spirits, acompañado por un espectáculo que combina música y performance.

La elección del dúo argentino suma una propuesta artística diferente a los conciertos de Styles y les permitirá presentarse ante una audiencia internacional vinculada con el fenómeno global del cantante británico.

Además de los argentinos, Styles anunció una extensa lista de artistas que participarán como invitados en distintos tramos de su gira. Entre los nombres confirmados aparecen Kylie Minogue, LCD Soundsystem, Feist, Caroline Polachek, Baby Rose, Tears for Fears, Tinashe y Lainey Wilson.

También forman parte del listado Q Marsden, The Whomack Sisters y Getdown Services.

El regreso de Harry Styles después de una pausa

El nuevo tour marca el regreso de Styles a los grandes escenarios después de un período en el que decidió alejarse de la exposición pública.

El cantante explicó que durante ese tiempo buscó modificar la relación con la imagen que el público tenía de él y recuperar una conexión más personal consigo mismo.

“Una parte importante del descanso consistió en reajustar la imagen que sentía que absorbía sin darme cuenta todo el tiempo; esa imagen se me reflejaba, pero no necesariamente la quería”, expresó en una entrevista con W Magazine.

Styles también señaló que la exposición constante puede resultar difícil de manejar, especialmente para alguien que comenzó su carrera siendo adolescente.

“Es algo tan antinatural que te muestren constantemente la percepción que otras personas tienen de ti”, sostuvo el artista al referirse a las dificultades que atravesó durante su período de descanso.

Un nuevo escenario para el dúo argentino

La participación de Ca7riel & Paco Amoroso representa una oportunidad para ampliar el alcance internacional de su música y vincular su propuesta con uno de los principales artistas pop de la actualidad.

Los conciertos de Dallas serán las primeras fechas anunciadas en las que ambos compartirán escenario con Styles. La presencia argentina se suma así a una gira que reunirá a artistas de distintas generaciones y géneros musicales.

Mientras Styles continúa preparando su recorrido internacional, Ca7riel & Paco Amoroso tendrán en abril de 2027 dos presentaciones especiales frente al público estadounidense, en una nueva etapa de expansión de su propuesta artística.