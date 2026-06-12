En UPD Unidos por el Desafío, de Grupo Huarpe, no todo pasa por las respuestas correctas. Detrás de cada punto hay historias de amistad, anécdotas de secundaria, cábalas, estrategias y cursos enteros que empujan desde atrás de cámara con un mismo sueño: acercarse al viaje de egresados. Durante esta semana, seis escuelas de Capital, Rivadavia, Caucete y Albardón protagonizaron tres programas cargados de emoción y momentos que dejaron huella.

Mari y Lito, conductores de UPD Unidos por el Desafío, acompañaron una semana cargada de emoción. FOTO HUARPE.

La primera jornada tuvo como protagonistas al Colegio María Auxiliadora, de Capital, y a la Escuela Provincia de Tucumán, de Rivadavia. Más allá de la competencia, ambos cursos compartieron una historia similar: atravesaron momentos de división interna, pero lograron fortalecerse con el tiempo. En el estudio aparecieron las cábalas. Mientras el equipo azul llevó una imagen de María Auxiliadora como símbolo de buena suerte, el conjunto naranja apostó por un saludo especial antes de cada participación.

El primer duelo de la semana fue uno de los más parejos. La igualdad se mantuvo durante gran parte del programa hasta que una decisión estratégica terminó inclinando la balanza. El uso acertado del comodín por parte de Provincia de Tucumán fue determinante para quedarse con el triunfo por 6 a 4 y avanzar de ronda.

En el segundo programa se enfrentó la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete, con el Colegio Nuestra Señora de Luján, de Capital. Si algo caracterizó a estos cursos fueron las historias compartidas. Desde Caucete recordaron la vez que todo el grupo logró ponerse de acuerdo para postergar una evaluación. Del otro lado, los alumnos de La Luján eligieron destacar las amistades construidas durante años y las innumerables locuras vividas juntos.

En la competencia tampoco hubo margen para relajarse. Los equipos intercambiaron aciertos y errores durante casi todo el programa. El marcador permaneció abierto hasta los minutos finales y la definición llegó recién en el cierre. Finalmente, Nuestra Señora de Luján logró sostener la ventaja obtenida durante el desarrollo del juego y consiguió la clasificación.

El tercer programa tuvo el enfrentamiento entre el Colegio Dante Alighieri, de Capital, y la Escuela Néstor Kirchner, de Albardón. Dos cursos con identidades diferentes, pero con el mismo entusiasmo. Los estudiantes del Dante destacaron la amistad como principal fortaleza del grupo, mientras que desde Albardón recordaron celebraciones, despedidas de docentes y experiencias compartidas que los unieron a lo largo de la secundaria.

Dentro del juego, el conocimiento y los nervios fueron protagonistas. El inicio estuvo marcado por las dudas de ambos equipos, aunque el conjunto capitalino encontró rápidamente una ventaja que logró sostener. La tensión aumentó con la aparición del comodín y con cada respuesta que podía modificar el rumbo del encuentro. Pese al esfuerzo del equipo naranja por mantenerse en carrera, Dante Alighieri terminó sellando la clasificación en una definición ajustada.

Entre cábalas, estrategias, amistades inquebrantables, recuerdos de secundaria y definiciones cerradas, UPD demostró que cada programa es mucho más que una competencia de preguntas y respuestas. Porque detrás de cada participante hay un curso completo alentando, una historia para contar y un grupo de estudiantes dispuesto a representar a sus compañeros hasta el último punto.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.