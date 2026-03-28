La Cabalgata de la Fe continúa su recorrido en San Juan y este sábado transitó el tramo final hacia Vallecito, con la participación de cientos de jinetes que avanzan hacia el santuario de la Difunta Correa. DIARIO HUARPE acompañó la jornada y registró las mejores postales de la mañana, captando el colorido, la devoción y el espíritu comunitario del evento.

El tramo final concentra la mayor actividad, con familias y fieles que acompañan a los jinetes en su recorrido. La Cabalgata no solo refleja un acto religioso, sino también una tradición cultural que mantiene viva la identidad de San Juan y la devoción por la Difunta Correa.

(Foto: DIARIO HUARPE)

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