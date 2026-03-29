Domingo 29 de Marzo
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Cabalgata de la Fe 2026: las escenas memorables de la travesía hacia la Difunta Correa

La jornada de peregrinación congregó a una numerosa cantidad de promesantes, jinetes y familias que transitaron la ruta hacia Vallecito.

POR REDACCIÓN

Hace 9 horas
DIARIO HUARPE registró numerosas imágenes de la Cabalgata de la Fe.

La Cabalgata de la Fe tuvo momentos emotivos y coloridos para cientos de promesantes en el tramo final hacia Vallecito. Los jinetes de las agrupaciones tradicionalistas y sus familias respectivas llegaron hasta el paraje de la Difunta Correa y DIARIO HUARPE registró varias escenas memorables. En esta segunda entrega hay más postales que retratan el espíritu comunitario y de devoción popular que tuvo la travesía por el paisaje desértico sanjuanino.

(Fotos: DIARIO HUARPE)


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