La Cabalgata de la Fe tuvo momentos emotivos y coloridos para cientos de promesantes en el tramo final hacia Vallecito. Los jinetes de las agrupaciones tradicionalistas y sus familias respectivas llegaron hasta el paraje de la Difunta Correa y DIARIO HUARPE registró varias escenas memorables. En esta segunda entrega hay más postales que retratan el espíritu comunitario y de devoción popular que tuvo la travesía por el paisaje desértico sanjuanino.

(Fotos: DIARIO HUARPE)



