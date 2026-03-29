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Cabalgata de la Fe 2026: las escenas memorables de la travesía hacia la Difunta Correa
POR REDACCIÓN
Hace 9 horas
La Cabalgata de la Fe tuvo momentos emotivos y coloridos para cientos de promesantes en el tramo final hacia Vallecito. Los jinetes de las agrupaciones tradicionalistas y sus familias respectivas llegaron hasta el paraje de la Difunta Correa y DIARIO HUARPE registró varias escenas memorables. En esta segunda entrega hay más postales que retratan el espíritu comunitario y de devoción popular que tuvo la travesía por el paisaje desértico sanjuanino.
(Fotos: DIARIO HUARPE)
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