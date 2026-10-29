Un episodio de intoxicación con gas pimienta en la Escuela Normal N.º 4, ubicada en el barrio porteño de Caballito, dejó 18 personas afectadas y obligó a desplegar un operativo de emergencia. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a estudiantes y adultos dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió este jueves en el edificio situado sobre la avenida Rivadavia al 4950, entre Beauchef y la avenida Acoyte. Según el reporte inicial, 17 personas recibieron atención en el lugar, mientras que una adolescente de 14 años debió ser trasladada al Hospital Durand.

La menor presentó náuseas y vómitos. De acuerdo con la información difundida, se encontraba fuera de peligro, aunque no se brindaron más detalles sobre su evolución.

Catorce de los afectados son menores

El relevamiento inicial indicó que entre las 18 personas afectadas había 13 mujeres y cinco varones. Del total, 14 eran menores de edad y cuatro adultos.

Para responder a la emergencia, se desplegaron 13 móviles sanitarios. Los equipos médicos asistieron a las personas que habían inhalado la sustancia y evaluaron la necesidad de realizar traslados.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que todos los afectados recibieron asistencia y que solo fue necesario trasladar a una paciente al hospital. El operativo se extendió durante varios minutos y luego finalizó.

Investigan cómo se produjo la intoxicación

Hasta el momento, no se determinó oficialmente cómo llegó el gas pimienta al establecimiento. La primera hipótesis difundida por TN apunta a un posible accidente vinculado con una travesura dentro de un aula, aunque esa versión todavía no fue confirmada.

Las circunstancias del episodio deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes. Por ahora, no se informó quién habría utilizado el gas pimienta ni si hubo una intervención intencional.

El caso generó preocupación entre la comunidad educativa por la cantidad de estudiantes afectados y la necesidad de activar un operativo sanitario dentro de la escuela.