Cabo Verde escribió la página más importante de su historia futbolística. En su primera participación en una Copa del Mundo, empató 0-0 con Arabia Saudita, terminó segundo en el Grupo H con apenas tres puntos y se clasificó a los 16avos de final, donde enfrentará a la Selección Argentina.

El conjunto africano llegó a la última fecha con posibilidades de avanzar y dependía de otros resultados. La victoria de España por 1-0 sobre Uruguay terminó de inclinar la balanza y le permitió quedarse con el segundo lugar de la zona.

En el estadio de Houston, Cabo Verde asumió el protagonismo desde el inicio. Dominó la posesión, generó las situaciones más claras y obligó en varias oportunidades al arquero Mohammed Alowais a intervenir para evitar la apertura del marcador.

Durante el segundo tiempo mantuvo la presión sobre el conjunto asiático. Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Kevin Pina y Nuno da Costa protagonizaron las principales aproximaciones, aunque la falta de eficacia impidió que pudiera traducir el dominio en goles.

Arabia Saudita también tuvo sus oportunidades, especialmente en los minutos finales, pero el arquero Vozinha respondió con seguridad y sostuvo el empate que terminó siendo suficiente para el conjunto africano.

El 0-0 dejó a Cabo Verde con tres unidades, las mismas que había sumado tras igualar sus tres encuentros de la fase de grupos. El nuevo sistema de desempate y la derrota de Uruguay le permitieron sellar una clasificación histórica.

Así, el seleccionado africano se medirá con el equipo dirigido por Lionel Scaloni el próximo viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Así terminó el Grupo H

España: 7 puntos.

Cabo Verde: 3 puntos.

Uruguay: 2 puntos.

Arabia Saudita: 2 puntos.

Para Cabo Verde será el partido más importante de su historia. Del otro lado estará la Selección Argentina, que finalizó primera en su grupo y buscará continuar su camino en la Copa del Mundo.