Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el seleccionado africano también gana protagonismo por un proyecto que trasciende al fútbol. Con poco más de 550.000 habitantes, el archipiélago avanza con una estrategia para posicionarse como uno de los principales polos tecnológicos del Atlántico.

El combinado conocido como los "Tiburones Azules" sorprendió en la Copa del Mundo tras igualar con selecciones como España y Uruguay. Sin embargo, fuera de las canchas, el país desarrolla un modelo de innovación que busca atraer inversiones, empresas y emprendedores tecnológicos.

Según Forbes Africa, el Gobierno de Cabo Verde impulsa desde 2023 un ecosistema digital basado en infraestructura tecnológica, incentivos fiscales y financiamiento internacional. El objetivo es convertir al país en un puente entre Europa, África y América Latina.

Durante décadas, la economía caboverdiana dependió principalmente del turismo. No obstante, el cambio comenzó a consolidarse en 2021, cuando el archipiélago se conectó al cable submarino EllaLink, que une Europa con América Latina. De acuerdo con el Global Startup Ecosystem Index 2026, ese avance amplió la capacidad de conectividad y fortaleció su posición estratégica.

Uno de los proyectos centrales es el TechPark CV, inaugurado en Praia en 2023 y ampliado posteriormente a Mindelo. La iniciativa demandó una inversión cercana a los USD 56,5 millones, financiada en gran parte por el Banco Africano de Desarrollo. Actualmente reúne a 23 empresas de siete países y más de 400 personas trabajan dentro del parque tecnológico.

La estrategia también incluye beneficios impositivos. A través de la Zona Económica Especial para Tecnologías (ZEET), las empresas del sector acceden a una tasa del 2,5% en el impuesto corporativo, además de exenciones de IVA y tributos a la importación. Las compañías que reinvierten en investigación y desarrollo pueden acceder a beneficios adicionales, según detalla la firma PwC.

El Gobierno también puso en marcha el Fondo Morabeza, dotado con USD 27 millones para financiar startups y acelerar la transformación digital. Paralelamente, la agencia Cabo Verde Digital desarrolla programas de incubación y capacitación para emprendedores, mientras que la aceleradora Djassi Africa acompaña proyectos tecnológicos de la diáspora africana de habla portuguesa.

Los resultados ya comienzan a reflejarse en los rankings internacionales. Praia figura entre las 500 ciudades con mayor desarrollo del ecosistema emprendedor y el país ocupa el quinto lugar en África en el sector de software y datos.

En 2026, además, Cabo Verde fue elegido como sede del Web Summit Spotlight, el primer evento de la organización que se realizará en África, una designación que refuerza su estrategia de posicionamiento internacional.

Así, mientras este viernes todas las miradas estarán puestas en el cruce frente a la Selección Argentina por el Mundial 2026, Cabo Verde también busca hacerse un nombre en otro escenario: el de la innovación tecnológica y la economía digital.