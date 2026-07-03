Cabo Verde, el rival mundialista formado con hijos de la diáspora

Cabo Verde se prepara para enfrentar a Argentina en los 16vos de final del Mundial 2026 tras una fase de grupos sorprendente. El equipo liderado por Bubista finalizó invicto luego de igualar sus tres compromisos ante rivales como España y Uruguay. La particularidad de este conjunto radica en su conformación, ya que la mitad del plantel está integrada por 14 futbolistas que no nacieron en las islas.

La Federación de este país africano implementó un proyecto de búsqueda y captación de descendientes distribuidos por diversos continentes, una estrategia similar a la utilizada por Marruecos. Esta metodología permitió citar a 26 jugadores para la competencia. Sin embargo, solamente 12 de ellos son nativos del territorio y apenas siete registran experiencia previa en la liga profesional local, según datos difundidos por el periodista Nahuel Lanzón.

El origen de esta situación se vincula con la historia nacional y el sufrimiento provocado por la esclavitud. Actualmente se estima que cerca de 1.000.000 de caboverdianos residen en el exterior, cifra que duplica a la población que habita el archipiélago frente a las costas de Senegal y Mauritania. Estados Unidos encabeza la lista con 250.000 integrantes de la comunidad, seguido por Portugal con 140.000 y Países Bajos con 40.000 ciudadanos.

Entre los convocados destacan figuras nacidas en distintas latitudes. El arquero CJ dos Santos proviene de Philadelphia, mientras que el defensor Roberto Lopes nació en Dublín. El bloque defensivo y de ataque cuenta con Logan Costa de Saint-Denis, Steven Moreira de Noisy-le-Grand y Willy Semedo de Bordeaux, todos de Francia. Desde Portugal llegaron Wagner Pina y Telmo Arcanjo, de Lisboa, junto a Hélio Varela, de Almada. Un punto geográfico clave es Rotterdam, ciudad neerlandesa que aportó nombres como Sidny Lopez, los hermanos Laros y Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento.

La mayoría de estos profesionales se desempeña en ligas menores de Europa, especialmente en el ascenso portugués. Históricamente, este sistema de reclutamiento pudo haber sumado a estrellas de renombre mundial como Patrick Vieira o Henrik Larsson, cuyos padres tenían raíces en el archipiélago. Más recientemente, futbolistas como Nelson y Ruben Semedo, Nuno Mendes o Renato Veiga también poseen vínculos con esta nación africana que hoy vive su primera experiencia mundialista.