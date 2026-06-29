El presidente de Cabo Verde, José María Neves, habló en la previa del partido ante la Selección argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 y dejó definiciones sobre el significado histórico que tiene para su país enfrentar a uno de los principales candidatos del torneo.

El mandatario expresó su satisfacción por la campaña del seleccionado caboverdiano y destacó el impacto que tuvo la clasificación en su país. “Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia”, afirmó en declaraciones radiales.

Neves subrayó además el valor simbólico del cruce ante la Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, al señalar que enfrentarse a Argentina representa un desafío reservado para los mejores equipos del mundo. En ese sentido, sostuvo que la participación de Cabo Verde en el torneo ya implica haber superado límites históricos para su fútbol.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando se refirió a Lionel Messi, a quien elogió de manera contundente y calificó como el mejor jugador del mundo. “Messi es un grande, es muy respetado en Cabo Verde. Representa la excelencia del fútbol”, señaló el mandatario, al tiempo que destacó el respeto que genera el capitán argentino en su país.

Además, adelantó que la delegación caboverdiana tiene previsto realizar un homenaje especial en la previa del encuentro. Según explicó, le entregarán una camiseta con el número 10 y el nombre de Messi como reconocimiento a su trayectoria.

El presidente también se refirió al impacto que tendría una eventual victoria ante Argentina, a la que consideró un logro histórico para su nación. “Sería la consagración ante el mundo”, afirmó, al tiempo que remarcó que el objetivo del equipo es competir sin límites ante uno de los grandes candidatos del torneo.

Por último, Neves expresó su interés en establecer vínculos institucionales con Argentina y manifestó su deseo de conocer al presidente Javier Milei durante su paso por el Mundial, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países.