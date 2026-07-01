Cabo Verde está confiado para enfrentar a Argentina: "Vamos a ganar 1-0"

Cabo Verde se encuentra en las puertas de un evento sin precedentes en su historia deportiva tras clasificar a los 16vos de final de la Copa del Mundo. El conjunto africano, que dejó en el camino a rivales de la talla de Uruguay, España y Arabia Saudita bajo la conducción técnica de Bubista, ahora se medirá ante la Selección Argentina.

La confianza en el campamento del estado insular es total. José María Neves, presidente del país que cuenta con menos de 600 mil habitantes, se animó a arriesgar un marcador para el encuentro que se disputará este viernes en Miami. El mandatario aseguró que "Vamos a ganar por 1-0" y luego reafirmó su postura al sentenciar que "Ganaremos 1-0".

Pese a la ambición competitiva, el respeto por el rival y su capitán es absoluto. Las autoridades del seleccionado africano preparan un gesto especial para el astro rosarino que consiste en la entrega de una camiseta oficial de su equipo con el apellido del futbolista y el tradicional número 10 estampados.

Neves se refirió al significado de este compromiso internacional y afirmó que "Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la selección argentina". Además, profundizó en la figura del capitán argentino señalando que "Messi es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo. Para nuestra selección representa una grandeza enfrentarlo".

La identificación del país con el fútbol creció desde su independencia de Portugal en 1975, convirtiendo este deporte en una herramienta de representación global. Ahora, la nación busca seguir escribiendo una página inédita frente al vigente campeón mundial.