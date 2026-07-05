La eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 no opacó el orgullo nacional en Cabo Verde. Este domingo, la selección fue recibida con una multitudinaria celebración en Praia, capital del país, donde miles de hinchas salieron a las calles para homenajear al plantel tras una campaña que quedará en la historia.

La llegada del equipo coincidió con el Día de la Independencia de Cabo Verde, celebrado cada 5 de julio, lo que le dio un marco aún más emotivo al recibimiento. La Federación Caboverdiana de Fútbol organizó un evento especial para acompañar el regreso de los jugadores luego de su destacada participación en la Copa del Mundo.

Antes del arribo, la federación convocó a los aficionados a vestir la camiseta azul de la selección y portar banderas nacionales para acompañar la caravana. La invitación fue respondida por miles de personas que colmaron las calles de la capital.

El recorrido incluyó el paso por el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela y continuó por distintos barrios emblemáticos de Praia como Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha y Quebra Canela, transformando el regreso del plantel en una verdadera fiesta popular.

Más allá de la derrota por 3 a 2 frente a la Selección argentina en octavos de final, Cabo Verde cerró el Mundial con la mejor actuación de su historia. En su primera participación mundialista, el equipo sorprendió al avanzar a la fase eliminatoria y dejar una imagen positiva ante rivales de jerarquía.

El desempeño del conjunto africano generó reconocimiento internacional y un fuerte impacto en su país, donde la campaña fue celebrada como un hito deportivo. La mezcla de emoción, orgullo y sentido de pertenencia convirtió el regreso del equipo en una verdadera celebración nacional.