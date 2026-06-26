Cabo Verde quiere seguir en el Mundial y enfrentará a Arabia Saudita

La Copa del Mundo vive un viernes de alta tensión competitiva con un enfrentamiento decisivo para el futuro del Grupo H. Cabo Verde y Arabia Saudita miden sus fuerzas en el cierre de la primera etapa del campeonato, en un compromiso que atrae las miradas internacionales debido a que de esta zona saldrá el rival de Argentina para la instancia de 16vos de final.

El seleccionado africano llega a esta jornada final como una de las grandes sensaciones de la competencia tras cosechar empates valiosos frente a dos campeones mundiales, primero un 0 a 0 ante España y luego un 2 a 2 contra Uruguay. Por su parte, el conjunto asiático arriba necesitado de una victoria luego de igualar 1 a 1 ante los sudamericanos en su debut y de caer posteriormente 4 a 0 contra la escuadra europea.

El escenario elegido para este cruce es el Houston Stadium, ubicado en el estado de Texas, un recinto preparado para albergar este tipo de citas de máxima presión deportiva. La responsabilidad de impartir justicia en el terreno de juego recae sobre el árbitro francés François Letexier, encargado de conducir las acciones reglamentarias de los 90 minutos de juego.

En territorio argentino, el inicio del partido está pautado para las 21:00 horas. Quienes deseen seguir las alternativas del juego en vivo desde Argentina podrán hacerlo a través de la señal televisiva de DSports y también por intermedio de la plataforma digital DGO.

Los entrenadores perfilan sus estrategias para un duelo que no da margen de error en las aspiraciones de clasificación. El director técnico de Cabo Verde, Pedro Brito Bubista, planea utilizar una alineación conformada por Vozinha en el arco, una línea defensiva con Moreira, Logan Costa, Pico y Joao Paulo, un mediocampo integrado por Kevin Pina, Monteiro y Duarte, mientras que el ataque estará compuesto por Ryan Mendes, Livramento y Cabral.

En la vereda de enfrente, el estratega de Arabia Saudita, Georgios Donis, mantendría una estructura basada en Al Aqidi bajo los tres palos, Abdulhamid, Tambakti, Lajami y Nawaf en la zona defensiva, Al-Khaibari, Kanno y Al Juwayr en el sector medio, junto a Nasser Al Dawsari, Al Buraikan y Salem Al Dawsari como referentes en la ofensiva.