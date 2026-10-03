Cabré subió una foto con su esposa y la China reaccionó: ¿se puso celosa?

La China Suárez, Nicolás Cabré y Rocío Pardo quedaron en el centro de las miradas tras un llamativo movimiento virtual. Luego de correr una exigente maratón en la ciudad de Berlín, el actor decidió armar las valijas y volar hacia la capital de Francia junto a su novia y a la pequeña Rufina. Desde allí compartieron distintos momentos en las redes sociales que llamaron la atención de miles de usuarios.

Durante la estadía en Europa, la joven artista subió un álbum completo de imágenes a su perfil de Instagram. En las postales se pudo apreciar a los tres posando frente a monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel, el tradicional Moulin Rouge y el imponente Arco del Triunfo, además de recorrer rincones típicos de la zona.

El viaje familiar también contempló paradas gastronómicas donde probaron delicias locales como crujientes croissants, galletas artesanales con chocolate y bebidas calientes en cafeterías históricas. Las imágenes mostraron momentos de distensión y paseos en medio de la apretada agenda del viaje.

La publicación acumuló miles de interacciones y comentarios que elogiaban la alegría de la niña. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó la atención fue la presencia del usuario de la exintegrante de Casi Ángeles entre los "me gusta" del posteo.

Ese gesto confirmó la buena sintonía que reina entre la artista, el padre de su hija mayor y su actual compañera. El detalle cobra especial relevancia en momentos donde la relación con Benjamín Vicuña atraviesa días difíciles debido a las versiones que aseguran que el chileno gasta más de $15000000 al año en viajes familiares mientras mantiene diferencias por la educación de los chicos.