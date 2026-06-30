Cabré y el verdadero motivo por el que dejó que su hija se fuera a Turquía

Nicolás Cabré brindó una entrevista televisiva en la que repasó su actualidad profesional y personal. Durante la charla, el actor describió su presente al afirmar que "Estoy en un momento de mi vida demasiado hermoso" y puntualizó que "Tengo las prioridades más claras y me permito disfrutar de lo que me hace bien". En relación a su situación afectiva, se refirió a su esposa, Rocío Pardo, al señalar que "Ro es el amor de mi vida".

Un punto central del relato fue su experiencia con la paternidad. Cabré reflexionó sobre cómo el nacimiento de su hija transformó su perspectiva y aseguró que "Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió", además de reconocer que "Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo".

Actualmente, la adolescente reside en Turquía con su madre, Eugenia Suárez, Mauro Icardi y sus hermanos menores, Magnolia y Amancio. Sobre este cambio, el artista explicó que "Rufina decidió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos. Decidió querer vivir esa aventura y no me quedó otra que acompañarla".

A pesar de la distancia geográfica, el actor mantiene un vínculo sólido basado en el bienestar de la menor. Respecto al proceso migratorio, manifestó que "Rufina eligió vivir una aventura y yo sólo tenía que acompañarla". No obstante, admitió el impacto emocional de la separación física al declarar que "La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad".

Sobre la relación con la madre de la joven, Cabré destacó la buena comunicación al sostener que "Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi". Para finalizar, expresó el sentimiento que guía sus acciones diarias al decir que "Es por lo que vivo. Vivo por su sonrisa".