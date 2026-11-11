Cacho Deicas y su triste adiós a Marcos Camino, su amigo de Los Palmeras

La música tropical está de luto tras conocerse el fallecimiento de Marcos Camino, una figura emblemática que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su compañero y cofundador de Los Palmeras, Cacho Deicas, manifestó su inmenso dolor mediante una conmovedora publicación en las plataformas digitales para homenajear a su histórico colega.

Ambos artistas construyeron un lazo indestructible sostenido por la pasión musical, aunque las diferencias profesionales provocaron distanciamientos en distintos momentos. Cada integrante decidió alejarse del grupo cuando sintió que era el tiempo adecuado, pero la partida física del acordeonista conmocionó profundamente al vocalista, quien eligió dedicarle unas sentidas palabras finales.

"Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos", expresó el cantante al acompañar una imagen donde se los ve juntos, recordando los logros alcanzados durante décadas de trayectoria compartida sobre los escenarios.

En el mismo mensaje, el referente de la cumbia santafesina concluyó su homenaje con muestras de afecto dirigidas al entorno cercano del músico. "Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos".