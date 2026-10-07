¿Cada cuánto hay que cambiar las toallas? Las señales que indican el momento

Las toallas de baño carecen de un tiempo estricto de caducidad. Especialistas del Laboratorio Textil del Instituto Good Housekeeping explicaron que su vida útil se condiciona por la capacidad de retener humedad, la resistencia de sus fibras y la correcta higiene en el proceso de lavado.

Lucila Waicman abordó cómo la frecuencia diaria y el secado influyen en la durabilidad del tejido. Aunque un producto de calidad suele mantenerse entre 3 años y 5 años en buen estado, resulta clave evaluar si la tela desplaza el agua en lugar de secar la piel.

Existen indicadores claros para considerar la compra de un recambio. La presencia de rigidez persistente, roturas en los bordes, zonas adelgazadas o malos olores que no desaparecen tras el lavado señalan que el material ha perdido sus propiedades esenciales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que las prendas de lavandería quedan higiénicamente limpias pero no estériles. Por ello sugieren secar por completo las telas y lavarlas a la temperatura máxima que permita cada etiqueta.

Para prolongar el uso de estos textiles se aconseja extender las piezas inmediatamente después de ducharse. Evitar el exceso de suavizantes y utilizar la dosis justa de jabón previene que los residuos bloqueen la absorción de los bucles de hilo.

El reemplazo definitivo debe responder al rendimiento práctico del producto en el hogar. Cuando el tejido ya no cumple su función básica y acumula humedad de forma persistente, la decisión más acertada pasa por adquirir unidades nuevas.