La Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (Cademi) presentó una iniciativa para intentar cerrar la brecha entre las exigencias de las grandes operadoras y la realidad de los emprendedores locales. Se trata de Cademi Impulsa, un programa orientado a identificar las debilidades de cada pyme y transformarlas en oportunidades de mejora. La premisa de la cámara que preside José Silva es que la actividad minera no va a absorber automáticamente a todas las empresas del departamento.

Para ingresar a la cadena de valor minera, las operadoras exigen estándares elevados de seguridad, calidad, cumplimiento legal, capacidad financiera y organización administrativa. Silva reconoció que este es el principal obstáculo. "Nuestro rol no debe limitarse a representar a los socios. También tenemos que ayudarlos a prepararse para competir", afirmó Silva en diálogo con DIARIO HUARPE. Y agregó un punto clave para entender la dinámica del sector: "Ganar una licitación u obtener una orden de compra es importante, pero después hay que cumplir con los plazos, los estándares de calidad y las responsabilidades asumidas".

El dirigente también buscó poner paños fríos sobre las expectativas que genera el crecimiento de la minería. "El crecimiento de la actividad no significa que todos los proveedores vayan a acceder automáticamente a contratos. Las oportunidades dependen de las necesidades de cada operadora, los procesos de contratación y la capacidad de respuesta de cada empresa", sostuvo. Para dimensionar la situación, señaló que es necesario distinguir entre una empresa que tiene un contrato vigente, otra que presta servicios de forma indirecta y una tercera que solo está inscripta o en proceso de evaluación.

Expansión y deudas pendientes

La cámara, que nació en Iglesia, superó los 30 socios. Más del 80% corresponde al departamento, pero la entidad ya incorporó empresarios de Jáchal y avanza en conversaciones para sumar a Calingasta y el Gran San Juan. La intención es consolidar una representación provincial, aunque las prioridades siguen puestas en el territorio de origen.

"Nuestra intención es avanzar hacia una Cámara con representación provincial". José Silva. CADEMI.

¿Se viene un nuevo parque industrial?

"Entendemos que el desarrollo de la minería en Iglesia tiene que ir acompañado de infraestructura, planificación y oportunidades concretas para los empresarios y emprendedores del departamento. No alcanza con que las empresas vengan a trabajar a nuestro territorio, necesitamos generar las condiciones para que también puedan instalarse, contratar servicios locales y contribuir al crecimiento de nuestra economía", indicó.

"En ese sentido, venimos manteniendo conversaciones con distintos privados que han manifestado interés en radicarse en Iglesia. Estamos trabajando para acercar posiciones, identificar oportunidades y promover la llegada de nuevas inversiones que permitan dinamizar la actividad económica local. Sin embargo, es importante ser claros: hasta el momento, Cademi no ha firmado un convenio para la creación de un parque industrial privado. Existen conversaciones e interés empresarial, pero todavía hay cuestiones fundamentales que deben resolverse antes de poder hablar de un proyecto concretado", aclaró.

"Consideramos que el Parque Industrial es una deuda pendiente para Iglesia. Necesitamos avanzar en la definición de los terrenos, la infraestructura, los servicios disponibles, el ordenamiento territorial y el modelo de adjudicación de los espacios. Son decisiones que requieren articulación con el municipio y las autoridades competentes", agregó el dirigente empresarial.

En ese marco aclaró que "muestra intención es colaborar, aportar propuestas y trabajar en conjunto. No queremos generar falsas expectativas ni anunciar proyectos que todavía no están definidos. Queremos que las cosas sucedan, pero que sucedan de manera ordenada y con bases sólidas".