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País > Manto blanco

Cae nieve en Córdoba y rige alerta amarilla en la región

Las bajas temperaturas y la nieve sorprendió a los habitantes de Altas Cumbres y de las localidades del sur cordobés. La ruta E-34 sigue cortada y rige alerta amarilla.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Fin de semana con el sur cordobés cubierto por la nieve.

Una sorpresiva nevada cubrió de blanco las Altas Cumbres y distintas localidades del sur de Córdoba durante las primeras horas del sábado, en el marco de un marcado descenso de la temperatura que afecta a la región. El fenómeno climático también alcanzó a sectores de la vecina provincia de San Luis, complicando la circulación en las zonas serranas.

Las precipitaciones níveas tuvieron mayor intensidad en los sectores altos de las sierras, aunque también se registraron copos en localidades del departamento Río Cuarto, tales como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras. Los vecinos compartieron masivamente fotos y videos del paisaje invernal a través de las redes sociales.

Cortes de rutas y recomendaciones viales 

Ante las adversas condiciones meteorológicas y el peligro para el tránsito, la Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el corredor de las Altas Cumbres.

Las autoridades viales recomendaron extremar las precauciones al circular por las zonas afectadas debido a la acumulación de nieve y la alta probabilidad de formación de hielo sobre la calzada.

Alerta amarilla vigente 

En paralelo, el Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas que abarca al oeste de la provincia de Córdoba. La advertencia alcanza a sectores como Cruz del Eje, Villa Dolores, Cosquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María, donde las bajas temperaturas continuarán durante las próximas horas.

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