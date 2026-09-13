Una sorpresiva nevada cubrió de blanco las Altas Cumbres y distintas localidades del sur de Córdoba durante las primeras horas del sábado, en el marco de un marcado descenso de la temperatura que afecta a la región. El fenómeno climático también alcanzó a sectores de la vecina provincia de San Luis, complicando la circulación en las zonas serranas.

Las precipitaciones níveas tuvieron mayor intensidad en los sectores altos de las sierras, aunque también se registraron copos en localidades del departamento Río Cuarto, tales como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras. Los vecinos compartieron masivamente fotos y videos del paisaje invernal a través de las redes sociales.

Cortes de rutas y recomendaciones viales

Ante las adversas condiciones meteorológicas y el peligro para el tránsito, la Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el corredor de las Altas Cumbres.

Las autoridades viales recomendaron extremar las precauciones al circular por las zonas afectadas debido a la acumulación de nieve y la alta probabilidad de formación de hielo sobre la calzada.

Alerta amarilla vigente

En paralelo, el Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas que abarca al oeste de la provincia de Córdoba. La advertencia alcanza a sectores como Cruz del Eje, Villa Dolores, Cosquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María, donde las bajas temperaturas continuarán durante las próximas horas.