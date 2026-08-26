La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) impulsa la puesta en funcionamiento efectivo de la Mesa Federal Minera, un espacio de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias, las empresas del sector y los trabajadores. El objetivo es ampliar la participación de proveedores nacionales y generar empleo en el marco del crecimiento de la actividad minera .

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, formuló el planteo durante el 7° Congreso Industrial de Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, donde participó de un panel dedicado a minería, industria nacional, proveedores, tecnología y valor agregado . La Mesa Federal fue presentada el 7 de mayo en San Juan, en el marco del Día de la Industria Minera, pero hasta ahora no comenzó a funcionar de manera operativa .

Estructura y objetivos de la Mesa Federal

Cacciola explicó que la instancia lanzada tuvo un carácter protocolar y que ahora buscan convertirla en un espacio operativo de consenso . La propuesta reúne a cuatro sectores: Gobierno nacional, provincias, empresas mineras y trabajadores, con el fin de ordenar políticas frente al crecimiento de la actividad .

Entre los temas prioritarios, el titular de CAEM destacó la capacitación laboral y sostuvo que la minería puede incorporar a personas actualmente fuera del mercado laboral, aunque remarcó la necesidad de prepararlas para las exigencias específicas del sector .

Cadena de proveedores y empleo indirecto

Otro eje central es el incremento de la participación de la industria nacional en servicios vinculados a los proyectos mineros, como transporte, catering, seguridad, materiales y equipamiento . Cacciola planteó que el desarrollo de proveedores debe comenzar por las comunidades cercanas a los emprendimientos, extenderse a las provincias mineras y luego al resto del país .

El dirigente estimó, según datos de la cámara, que por cada trabajador directo en un yacimiento se generan entre tres y cuatro empleos indirectos . En ese sentido, Cacciola también se refirió al 20% de Compre Local establecido por el RIGI y sostuvo que "no es un techo, sino un piso y tenemos que hacer que suba hasta lo más alto posible" .

San Juan y la licencia social nacional

Cacciola destacó a San Juan como provincia de extensa tradición minera, pero advirtió que uno de los desafíos del sector es lograr acompañamiento social también fuera de los distritos históricamente vinculados a la actividad . Sostuvo que una mayor participación de empresas y proveedores nacionales puede fortalecer la licencia social de la minería en todo el país .

El titular de CAEM concluyó que el crecimiento de los proyectos abre una oportunidad que excede la extracción de recursos, al permitir construir una cadena de valor con empresas argentinas, capacitación, empleo y nuevas inversiones