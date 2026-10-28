El judo es mucho más que una disciplina deportiva: enseña a respetar, perseverar y levantarse después de cada caída. Así lo explicó David Fernández, profesor de tercer grado de la Confederación Argentina de Judo y responsable del dojo Yamashita de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE, en el marco del Día Mundial del Judo, que se conmemora cada 28 de octubre.

Fernández destacó que esta práctica permite desarrollar habilidades físicas y valores que acompañan a los chicos durante su crecimiento. Además, invitó a las familias sanjuaninas a acercarse al dojo para conocer la disciplina, con clases iniciales gratuitas y una propuesta de iniciación deportiva destinada a los más pequeños.

Caer, levantarse y seguir adelante

Para Fernández, uno de los principales aprendizajes del judo es comprender que no siempre se puede ganar y que cada dificultad representa una oportunidad para seguir creciendo. “Si caés cinco veces, te levantás seis”, resumió al explicar una enseñanza que considera aplicable tanto al deporte como a la vida cotidiana.

El profesor señaló que la disciplina ayuda a los chicos a desarrollar constancia y a afrontar los resultados adversos sin abandonar sus objetivos. También remarcó que el judo puede funcionar como una actividad para canalizar la energía, especialmente en los niños que recién comienzan a practicar deporte.

Los beneficios físicos y formativos del judo

El entrenamiento trabaja la fuerza, la coordinación, la motricidad y las habilidades corporales, aspectos que se desarrollan progresivamente durante la infancia. Según explicó Fernández, esas capacidades también pueden servir como base para quienes más adelante decidan orientar su formación hacia la competencia.

La edad aproximada para comenzar es a los cuatro años, con clases que incorporan movimientos y ejercicios a través del juego. A medida que los chicos crecen, se suman técnicas más complejas y cada uno puede elegir si quiere practicar por recreación o avanzar hacia el ámbito competitivo.

El orgullo de representar a San Juan

Fernández también habló del orgullo que significa ver crecer a los deportistas formados en el dojo y acompañarlos en la búsqueda de sus objetivos. En particular, recordó el trabajo realizado junto a su hijo, a quien acompañó desde pequeño para que pudiera alcanzar las metas que se había propuesto.

El profesor destacó que ese camino requiere esfuerzo, dedicación y sacrificios, como cuidar la alimentación y organizar los tiempos personales en función de los entrenamientos. Para él, la constancia es una parte central del desarrollo deportivo y de los logros que se construyen con el paso de los años.

Una invitación para las familias sanjuaninas

En el marco del Día Mundial del Judo, que se celebra cada 28 de octubre en homenaje al nacimiento de Jigoro Kano, fundador de esta disciplina, Fernández invitó a los chicos a conocer el deporte y descubrir sus beneficios. La fecha busca difundir el judo y los valores que promueve entre quienes lo practican y quienes desean acercarse por primera vez.

El dojo Yamashita está ubicado en la zona de Capital, en Jera 840 Sur, y ofrece clases para niños los lunes, miércoles y viernes, de 18.30 a 19.30. Según explicó Fernández, las primeras clases son gratuitas y forman parte de una escuelita de iniciación deportiva para que los chicos puedan probar la actividad antes de decidir si quieren continuar.

“Es un deporte muy lindo”, sostuvo el profesor, quien destacó la disciplina, la conducta, el respeto y el autocontrol como aprendizajes fundamentales. Su invitación es sencilla: acercarse, probar y descubrir una práctica que busca formar tanto deportistas como personas.