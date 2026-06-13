En una ciudad donde el fútbol americano y el barbecue forman parte de la identidad local, una familia con raíces argentinas logró abrir un espacio diferente. Entre mates, empanadas y camisetas albicelestes, GRUPO HUARPE llegó a Café Corazón, lugar que se convirtió en una verdadera embajada cultural argentina en Kansas City.

La historia comenzó con Miel Castagna, hija de un porteño que emigró a Estados Unidos en 1963. Aunque nació y creció en suelo norteamericano, las tradiciones argentinas siempre estuvieron presentes en su vida. El mate, las historias familiares y el amor por la cultura de su padre marcaron una identidad que con el tiempo se transformó en un proyecto.

Así nació Café Corazón, un emprendimiento que abrió sus puertas en 2019 y que hoy cuenta con tres locales donde miles de personas descubren costumbres argentinas que hasta hace pocos años les resultaban completamente desconocidas.

“Es una manera de honrar a mi papá y mantenerlo presente”, explica Miel al recordar el origen de un proyecto que combina memoria familiar, gastronomía y cultura.

Un pedazo de Argentina muy bien representado. (Foto DIARIO HUARPE)

Una experiencia argentina alrededor del mate

Si hay algo que distingue a Café Corazón es la experiencia del mate. Lejos de limitarse a vender yerba, el local invita a los visitantes a conocer una de las tradiciones más arraigadas de los argentinos.

Muchos clientes llegan sin saber qué es un mate. Otros se animan a probarlo por primera vez movidos por la curiosidad. Allí descubren no solo una bebida, sino también una forma de encuentro, conversación y amistad.

La propuesta se complementa con empanadas, productos típicos y una ambientación que respira Argentina en cada rincón. Con la llegada del Mundial 2026, el interés por conocer más sobre la cultura albiceleste se multiplicó y Café Corazón se transformó en una parada obligada para quienes quieren acercarse a las costumbres del país campeón del mundo.

Grupo Huarpe continúa en caravana en el Mundial 2026. (Foto DIARIO HUARPE)

Natalia, la artista argentina que tiñó de celeste y blanco el café

Detrás de la identidad visual del lugar también hay una historia familiar. Natalia, prima argentina de Miel y artista porteña, tuvo un papel fundamental a la hora de dotar al local de una impronta futbolera y profundamente argentina.

Ambas se conocieron durante un viaje que Miel realizó al país para encontrarse con familiares de su padre. Entre charlas sobre sus vidas y proyectos apareció una idea que cambiaría la imagen de Café Corazón.

Natalia contó que se dedicaba al arte y la pintura. Miel buscaba la forma de reforzar la identidad argentina de sus locales. La conexión fue inmediata.

Desde entonces, la artista comenzó a crear obras inspiradas en la pasión futbolera argentina, incorporando colores celeste y blanco, referencias a la Selección y escenas que reflejan el sentimiento popular que despierta el fútbol en el país.

Gracias a su trabajo, los locales no solo ofrecen sabores argentinos, sino también una experiencia visual que transporta a los visitantes a las calles, estadios y celebraciones de Argentina.

Dulcinea, la heredera de la pasión argentina

La historia de Café Corazón también tiene una continuidad generacional. Dulcinea, hija de Miel, participa activamente en el funcionamiento del negocio y se ha convertido en una de las caras visibles del emprendimiento. Además de haber sido distinguida como Miss Latina, heredó de su madre y de su abuelo el profundo vínculo con sus raíces argentinas.

Aunque nació en Estados Unidos, el mate forma parte de su rutina cotidiana y el fútbol ocupa un lugar especial en su vida. Como millones de argentinos alrededor del mundo, sigue cada paso de la Selección y sueña con ver nuevamente a la Albiceleste en lo más alto.

Durante la visita de DIARIO HUARPE, confesó entre risas que es fanática de Lionel Messi y que espera con todas sus fuerzas que Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo.

En una ciudad que se prepara para recibir a miles de hinchas durante el Mundial 2026, Café Corazón demuestra que la argentinidad puede florecer a miles de kilómetros de distancia. Y que, a veces, una ronda de mate alcanza para unir dos países, varias generaciones y una misma pasión.