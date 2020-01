Cafiero: "Buscamos que el espíritu solidario sea la nave insignia de la gestión"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que el Gobierno busca que la "nave insignia" de su gestión sea consolidar un "espíritu solidario", a la vez que advirtió que la administración de Mauricio Macri "tomó medidas electoralistas" en sus últimos meses para "tratar de generar cierta amnesia" ante una sociedad que venía de "cuatro años de padecimiento".



"Estamos buscando que el espíritu solidario sea la nave insignia de una gestión", planteó Cafiero, en referencia a los incrementos salariales que se otorgarán para los sectores público y privado, por lo que, apuntó, el objetivo es que "si vamos a dar un aumento, que las empresas, pymes y comercios lo puedan pagar".



En ese sentido, pidió pensar "solidariamente que al que tiene posibilidad de tener un sueldo más alto, quizás una suma fija (de aumento) no le represente tanto", pero "para aquel que cobra 15 mil pesos o 20 mil pesos de salario, una suma fija es muy importante".



En declaraciones al canal C5N, Cafiero apuntó que, después de las PASO de agosto último la gestión de Macri "tomó medidas de tinte electoralista que no tenían que ver con un gobierno responsable o que estuviera cuidando las cuentas públicas".



Por el contrario, el ministro coordinador señaló que Macri "tomó decisiones para tratar de generar cierta amnesia en un electorado que venía de cuatro años de padecimiento, para ver si ganaba algún voto más".



"No le sirvió electoralmente y, aparte, nos dejó un gran problema, con muchas aristas de la economía atadas con alambre", concluyó.