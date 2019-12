Cafiero explicó que "no se modifican las alícuotas" de las retenciones a la exportaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró hoy que el Gobierno "no modifica" las alícuotas de las retenciones a las exportaciones porque, subrayó, "son las mismas que se implementaron a partir de 2018" por parte de la administración de Mauricio Macri.



"No se modifican las alícuotas, son las mismas que se implementaron a partir de 2018, cuando hubo una corrección y se dividieron las retenciones en móviles y fijas", apuntó Cafiero



En declaraciones a América TV, el ministro coordinador recordó que, por entonces, las retenciones se fijaron en "18% para las móviles 12% para las fijas. Al 12% se le puso un tope de 4 pesos (por dólar). Lo que se hace ahora es sacar ese monto fijo y volver al 12%", completó.



El gobierno de Alberto Fernández cambió ayer el esquema de retenciones, dejó sin efecto el limite de 4 pesos por dólar de retención y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.



El jefe de Estado también dijo hoy que "no se están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy", Y pidió al sector agropecuario que "no se inquiete porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras".