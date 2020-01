Cafiero relativizó las declaraciones de Mohsen Rabbani en cuanto a que Nisman fue asesinado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, relativizó las declaraciones del ex agregado cultural iraní en Argentina Mohsen Rabbani en cuanto a que Alberto Nisman fue asesinado, evaluó que las circunstancias que rodearon a la muerte del ex fiscal es materia de "interpretación" y que la mirada está dividida entre quienes "piensan que se suicidó y quienes piensan que lo mataron".



"Las declaraciones de Rabbani son sus declaraciones. No tengo opinión sobre eso. No escuché en profundidad el reportaje. En definitiva son declaraciones de él con respecto a lo que él interpreta qué pasó con Nisman. Bueno, es un tema de interpretación", declaró Cafiero, en una entrevista que publica hoy el portal Infobae.



Incluso aceptó que "Argentina está así, hay algunos que piensan que se suicidó y otros que piensan que lo mataron" y remarcó que todavía se trata de "un caso que no tiene resolución aún".



"No somos nosotros los que tenemos que cerrar la discusión. Será la Justicia. La Justicia todavía sigue con el expediente abierto. Algún día deberá decirnos a los argentinos qué pasó con esto", expresó.



El viernes, el ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado por Nisman en la causa por el atentado a la AMIA, Rabbani, evaluó que al ex fiscal de la UFI-AMIA "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán".



"Yo pienso que lo mataron para que no se sepa la verdad, que no se sepa que tenía las manos vacías de acusaciones", aseveró Rabbani en diálogo con radio 10, aunque en otro pasaje de la entrevista también sostuvo que pudo haberse tratado de un suicidio inducido.



El diplomático, ex miembro de la embajada de Irán en Buenos Aires, vinculó la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015, a la necesidad de evitar que concurriera a explicar su denuncia por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA al Congreso, donde, dijo, quedaría en evidencia que no tenía pruebas para acusar a Irán ni a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.