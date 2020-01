Cafiero y Rossi recordaron a los marinos del ARA San Juan en el recibimiento a la Fragata Libertad

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Defensa, Agustín Rossi recordaron hoy en Mar del Plata a los tripulantes del submarino ARA San Juan durante la ceremonia de recibimiento a la Fragata Libertad, y se manifestaron dispuestos a "acompañar" a los familiares de los 44 submarinistas que murieron.



"Nuestra Armada Argentina sufrió un hecho que la marcó. En cada lugar que vamos imaginaremos a los 44 submarinistas, pero ese homenaje y recuerdo póstumo; ese acompañamiento a la familia tiene que ser el punto de partida para alcanzar los sueños que ellos tenían cuando zarparon", señaló Rossi en el mensaje con que recibió a los tripulantes de la Fragata Libertad, que hoy llegó a la base naval de Mar del Plata luego de cinco meses de travesía.



Posteriormente, enfatizó la necesidad de "soñar juntos" es "lo que tiene que unir a los argentinos".



"Este es un día de sentimientos encontrados por la alegría y la fiesta que se vive por la llegada de la Fragata Libertad, pero nos hace recordar y pensar en los 44 submarinistas del ARA San Juan. Siempre va a haber una referencia a los héroes que zarparon y que no pudieron regresar, a esos familiares que solicitan y piden que el recuerdo no recaiga" sostuvo Cafiero.



En otro orden, Rossi confirmó que "Mar del Plata será la primer ciudad" donde se realizará junto al presidente Alberto Fernández "el inicio de las reuniones de gabinete programadas en el interior del país".



"Muy pronto estaremos en Mar del Plata donde hablaremos de distintos temas como los del ARA San Juan, la economía, las propuestas y los proyectos de este gobierno", indicó el funcionario, aunque no precisó una fecha sobre la realización de estas reuniones de gabinete.



Participaron también del acto de bienvenida a la Fragata Libertad y su tripulación el ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza y de Cultura Tristán Bauer, así como el jefe de la Armada Argentina, almirante José Villán.