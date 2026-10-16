CAiLE presentará su primer EP con un show inmersivo en el Franklin Rawson

La banda sanjuanina CAiLE presentará oficialmente su primer EP, “No Distraigas”, este sábado 17 de octubre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, frente al Parque de Mayo. La propuesta combinará folklore cuyano contemporáneo, canciones originales y una puesta audiovisual que busca invitar al público a detenerse y conectar con el presente.

La actividad comenzará a las 20:30 en el foyer del subsuelo del museo, con una intervención visual y sonora pensada para introducir a los asistentes en la atmósfera del espectáculo. A las 21 comenzará el show musical, que contará con invitados especiales y un repertorio integrado por las canciones del nuevo EP, además de obras de artistas sanjuaninos, argentinos y latinoamericanos.

La presentación tendrá un diseño de luces, visuales y escenografía desarrollado por un equipo local. Con esta propuesta, CAiLE busca ofrecer una experiencia que trascienda el formato de un recital tradicional y reúna música, imagen y ambientación en un mismo espacio.

El concepto de “No Distraigas” parte de una reflexión sobre la velocidad de las redes sociales, la fugacidad de las pantallas y el ritmo cotidiano. Frente a ese escenario, la banda propone generar un espacio para escuchar, compartir y habitar el momento presente.

Folklore cuyano con una mirada contemporánea

Formada en San Juan en 2025, CAiLE está integrada por Andrés Cantos, en voz y guitarra; Matías Sánchez, en guitarra y coros; Fabio Lemos, en voz; Juanra Álvarez, en batería; y Maxi Montero, en bajo.

Su propuesta se inscribe en el folklore contemporáneo con raíces cuyanas, aunque incorpora influencias del rock, el pop y la canción latinoamericana. A partir de composiciones propias, el grupo explora diferentes sonoridades y combina elementos de la tradición regional con una estética musical y visual actual.

Entre sus presentaciones destacadas figuran la Fiesta Nacional del Sol, el encuentro “Las Nochecitas de las Provincias”, en Buenos Aires, y participaciones en eventos como la Feria Internacional de Turismo (FIT) y La Rural. También impulsó “La Minga Cultural”, un ciclo de peña bolichera con formato inmersivo, y “Ensayo Abierto”, un espacio de exploración musical.

En su recorrido discográfico, la banda publicó canciones originales como “Secreto del Alma” y “Zamba de tu Piel”, además de “Chacarera del Candil”, una obra que cuenta con la participación de Chaco Andrada, integrante de La Callejera, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de octubre.

Entradas y horarios

La presentación de “No Distraigas” será el sábado 17 de octubre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con capacidad limitada. La ambientación sensorial comenzará a las 20:30 y el recital está previsto para las 21.

Las entradas anticipadas tuvieron un valor promocional de $17.000 hasta el 12 de octubre, mientras que la entrada general cuesta $20.000. Para consultar disponibilidad y reservar, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 264 548-7993.