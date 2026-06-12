Calendario de pago de Anses: qué pasará con los que cobran en el feriado

Este viernes 12 de junio la Administración Nacional de la Seguridad Social completa una etapa clave de su esquema mensual. Los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en ocho y nueve finalizan su ciclo de cobro.

Al mismo tiempo, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI finalizado en cuatro acceden a sus fondos. Estos pagos llegan con un incremento por movilidad del 2.58% y el correspondiente medio aguinaldo.

El cronograma del día también alcanza a otros sectores de la seguridad social. Quienes cuentan con documentos terminados en cuatro pueden retirar la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo.

En el caso de la Asignación por Embarazo, el beneficio está disponible para los documentos que concluyen en dos, mientras que la Asignación por Prenatal se abona a los titulares con DNI finalizados en cuatro y cinco.

La planificación de la próxima semana presenta modificaciones debido a la conmemoración de la muerte del General Don Martín Miguel de Güemes. El 15 de junio es feriado nacional, por lo que las dependencias de la entidad permanecerán cerradas y no habrá actividad bancaria en todo el país.

Esta interrupción en el calendario traslada los pagos previstos originalmente para esa jornada al martes 16 de junio. Entre los principales afectados se encuentran los jubilados y pensionados de haberes mínimos con documentos terminados en cinco, quienes percibirán su dinero con 24 horas de retraso. Una vez superada la fecha patria, la actividad en los bancos y oficinas volverá a su curso habitual para el resto de los beneficiarios.