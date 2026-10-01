Calendario lunar: cuáles son los mejores días de octubre para cortarse el pelo

Con la llegada de octubre, muchas personas vuelven a consultar el calendario lunar antes de sacar turno en la peluquería. Según esta tradición, cada fase de la Luna estaría relacionada con distintos resultados en el cabello, desde conservar un corte saludable hasta favorecer un crecimiento más rápido o una apariencia más abundante.

Durante octubre habrá cuatro momentos principales para tener en cuenta: el cuarto menguante será el 3, la Luna nueva llegará el 10, el cuarto creciente tendrá lugar el 18 y la Luna llena será el 26.

A partir de esas fechas, el calendario lunar marca distintos días recomendados según el objetivo que se busque al momento de cortar el pelo.

Los mejores días para cortarse el pelo en octubre

Para quienes quieren mantener el cabello sano y conservar el corte durante más tiempo, los días recomendados son el 2, 3 y 4 de octubre. Estas fechas coinciden con el período cercano al cuarto menguante.

En cambio, quienes buscan que el pelo crezca más rápido pueden elegir el 17, 18 y 19 de octubre, alrededor del cuarto creciente. Según esta creencia, esa fase está asociada con el crecimiento y la renovación.

Otra opción aparece hacia fin de mes. Los días 25, 26 y 27 de octubre son señalados para quienes buscan una melena más abundante, fuerte y brillante, ya que coinciden con el período próximo a la Luna llena.

Además, entre el 18 y el 24 de octubre se extiende otra ventana vinculada con la Luna creciente, considerada favorable para quienes buscan un crecimiento fuerte y saludable.

Qué días conviene evitar el corte

El calendario lunar señala al 9, 10 y 11 de octubre como jornadas en las que sería preferible evitar un cambio de corte. Estas fechas se encuentran alrededor de la Luna nueva.

Para quienes siguen esta tradición, esos días pueden aprovecharse para realizar tratamientos hidratantes, nutritivos o reparadores en lugar de pasar por las tijeras.

Cabe aclarar que estas recomendaciones forman parte de creencias populares vinculadas con las fases lunares y no constituyen indicaciones científicas sobre el crecimiento del cabello.