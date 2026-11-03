Caleras San Juan S.A. formalizó la renovación de su directorio luego del ingreso de Carmeuse como accionista mayoritario. La designación quedó registrada en un edicto publicado en el Boletín Oficial de San Juan el 30 de octubre, que detalla la nueva composición del órgano de administración de la empresa con sede en Sarmiento.

De acuerdo con el aviso, la Asamblea General de Accionistas del 10 de septiembre de 2026 aceptó las renuncias de Francis Van Lierde, quien se desempeñaba como presidente, y de Germán Nahuel Cabanay, director titular. A partir de esa decisión, se designó a Ulises Iván Poirier González como presidente y a Jeff Bittner como vicepresidente.

El directorio quedó integrado, además, por Rodolfo Yanzón de la Torre, Rainer Regenberg y Raúl Pablo Cabanay, en calidad de directores titulares. La publicación fue realizada por disposición del Juzgado en lo Comercial Especial, a través del Registro Público de Comercio.

La modificación se produjo en el marco de la operación mediante la cual Carmeuse, grupo belga especializado en la producción de cal y productos derivados, pasó a tener una participación mayoritaria en Caleras San Juan. DIARIO HUARPE había informado sobre el ingreso del grupo europeo y el cambio en la composición accionaria de la empresa, en una publicación sobre la nueva etapa de la calera sanjuanina.

Una expansión vinculada a la minería del cobre

El cambio de conducción coincide con la expansión de la capacidad industrial de la empresa. En octubre, Caleras San Juan inauguró su cuarto horno de alta tecnología en Sarmiento, con el que completó un plan de inversiones iniciado en 2016. La incorporación apunta a incrementar la producción de cal y preparar a la firma para la demanda que podrían generar los proyectos de cobre en San Juan.

La inauguración del horno fue abordada por DIARIO HUARPE, que informó sobre la incorporación tecnológica y la apuesta de la empresa ante el desarrollo de la minería del cobre.

La cal es un insumo utilizado en distintos procesos industriales y mineros. En San Juan, su producción está vinculada a la actividad de los proyectos cupríferos, que requerirán abastecimiento de materiales e insumos durante sus etapas de desarrollo y operación.

La infraestructura, un planteo del sector

Durante la inauguración del nuevo horno, la empresa también insistió en la necesidad de avanzar con la Ruta 153, una obra que el sector calero considera estratégica para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de la producción.

El gerente general de Caleras San Juan, Raúl Cabanay, planteó la importancia de esa conexión vial durante el acto. El reclamo por la Ruta 153 también fue recogido por DIARIO HUARPE, en una nota sobre el pedido de la empresa y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la minería del cobre.

Con la inscripción de las nuevas autoridades, Caleras San Juan completa una modificación en su estructura de conducción en paralelo con el ingreso de un socio internacional y la ampliación de su capacidad productiva. La empresa mantiene así su actividad en Sarmiento, en un escenario en el que la industria calera busca posicionarse ante el crecimiento esperado de la minería del cobre en la provincia.