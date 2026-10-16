Durante la inauguración de su cuarto horno, Caleras San Juan aprovechó la presencia de las autoridades provinciales para insistir en un pedido que considera clave para la industria: la construcción de la Ruta 153. El gerente general de la empresa, Raúl Cabanay, formuló el reclamo en su discurso y advirtió que la obra resulta de "vital importancia por su impacto en los costos logísticos y precios finales en mercados competitivos".

Cabanay planteó que la ruta es estratégica para las exportaciones de San Juan, del noroeste argentino y de Brasil, y que también beneficia al turismo y a las actividades académicas de la Universidad Nacional de San Juan. "La Ruta 153 es una fuente de progreso para los sanjuaninos: nos conecta directamente con el valle de Uspallata, evita el paso por Mendoza y descongestiona la Ruta 40", afirmó.

El empresario también mencionó otra iniciativa complementaria: La Chapetona, un proyecto que, según dijo, permitiría ahorrar más de 330 kilómetros de camino a la gran minería del cobre del norte de Chile. "Aprovecho la presencia de las autoridades para, nuevamente y con mucha fuerza, pedirles que consideren este camino para que nuestro comercio exterior crezca y se fortalezca", sostuvo Cabanay. Cabe destacar la cal tiene un gran mercado en Chile y estas vías reducirían favorablemente los costos del transporte, haciendo más competitivos los precios de las caleras sanjuaninas

El respaldo del intendente

El intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, también participó del acto y respaldó el pedido al destacar la importancia de la industria calera para el empleo local. Según estimó, las empresas caleras representan entre el 50% y el 60% de los puestos de trabajo estables de la zona oeste del departamento. La actividad, señaló, se está preparando para responder a las necesidades de los futuros proyectos de cobre, lo que refuerza la necesidad de mejorar la infraestructura vial de la región.

Alfredo Castro, intendente de Sarmiento, durante el acto de inauguración. (Foto: DIARIO HUARPE)

"Como dijo Raúl Cabanay, la Ruta 153 es necesaria porque permitiría bajar el costo de producción en US$11 por tonelada. Eso se transforma en una mayor competitividad de precios para poder competir con cales de otras partes del mundo, como México, Colombia o Turquía".





"Bajar US$11 por tonelada beneficia enormemente a las empresas caleras de San Juan".

La respuesta del Gobierno

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, respondió al planteo en diálogo con DIARIO HUARPE. "La Ruta 153 es una ruta estratégica para la cal, porque permite reducir muchos costos", reconoció. Y agregó: "El gobernador viene trabajando hace mucho tiempo. Sabemos que en estos momentos la obra pública no está, y a nosotros nos ha tocado otro desafío: el de buscar distintas alternativas para poder financiarlas".

uan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE. (Foto: DIARIO HUARPE)

Perea mencionó que la gestión provincial ya avanzó con otras obras viales, como la Ruta 40 Norte, el Nudo y la Ruta 20. También señaló que el gobernador Marcelo Orrego está gestionando en Buenos Aires financiamiento para la Ruta 40 Sur. "Por supuesto que la Ruta 153 es algo tan importante para esta industria y no va a ser en su momento la excepción. Nosotros desde el Gobierno estamos comprometidos", concluyó.

El lugar que ocupa en la planificación

La Ruta 153 aparece en la planificación vial de la Provincia, aunque no entre las primeras prioridades. Tal como publicó este medio el 6 de octubre, las cuatro prioridades viales de la gestión de Marcelo Orrego son la Ruta Nacional 40 —con obras diferenciadas en sus tramos norte y sur—, la Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo, la Ruta 20 entre San Juan y Caucete, y la Ruta 153 en el sur provincial. En términos de intervenciones concretas, son cinco tramos: 40 Norte, 40 Sur, 150, 20 y 153, lo que ubica a esta última en el cuarto o quinto lugar de la lista.

El convenio que San Juan firmó con Nación para administrar durante 20 años distintos tramos de rutas nacionales incluye a la 153. El objetivo oficial es mejorar la conexión de Sarmiento con Calingasta y fortalecer el vínculo de Los Berros con la red vial hacia el oeste. La importancia para la economía minera está en Los Berros, uno de los principales polos de producción de carbonato de calcio del país. La propia Vialidad Nacional identificó a la RN153 como una vía de alto tránsito industrial y productivo en la zona.