La Escuela Técnica Manuel Savio de Calingasta consiguió una importante victoria en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos de los estudiantes sanjuaninos. Con una combinación de respuestas acertadas, concentración y nervios hasta el último momento, el equipo azul se impuso por 21 a 15 frente a la E.P.E.T. N.º 1 Ingeniero Rogelio A. Boero, de Capital, y avanzó a la tercera ronda de ganadores, manteniendo vivo el sueño de viajar a Bariloche.

Fabricio y Maximiliano Rodríguez, representantes de 5° 1ª de la escuela calingastina, enfrentaron a Amir Cortez y Emiliano Céspedes, del equipo naranja de 5° 3ª de la Boero. Ambos grupos llegaron dispuestos a demostrar sus conocimientos y conseguir el pase a la siguiente instancia de la competencia.

Los estudiantes de Calingasta pudieron participar gracias al traslado facilitado por Proyecto Los Azules, proyecto de desarrollo minero en San Juan, que acompañó al equipo hasta las instalaciones de Grupo Huarpe.

Una competencia con remontada y suspenso hasta el final

El enfrentamiento comenzó con la ruleta de preguntas, donde los equipos debieron demostrar sus conocimientos en distintas materias. Los representantes de Calingasta acertaron en matemática, geografía y arte, mientras que los estudiantes de Capital respondieron correctamente en deportes y ciencia. Así, los azules cerraron el primer bloque con una ventaja de 3 a 1.

En la segunda etapa, el tutti frutti y el desafío de unir conceptos volvieron a poner a prueba la rapidez y los conocimientos de los participantes. Calingasta sumó tres puntos en cada juego, mientras que la Boero consiguió dos en el primero y tres en el segundo. El marcador quedó 9 a 6 a favor de la Manuel Savio.

Sin embargo, la competencia todavía estaba lejos de resolverse. En el último bloque, el equipo naranja protagonizó una remontada que volvió a poner suspenso al enfrentamiento. En una nueva ronda de tutti frutti, los representantes de Capital consiguieron siete puntos frente a los cuatro de Calingasta, igualando el marcador.

La definición llegó con la lluvia de preguntas, donde los estudiantes debieron responder con rapidez sobre matemática y conocimientos generales. Los nervios se hicieron sentir en ambos equipos, con algunas dudas, respuestas que tardaron en llegar y momentos de humor que acompañaron la jornada.

Finalmente, los calingastinos lograron recuperar la ventaja y aseguraron el triunfo por 21 a 15. De esta manera, la Escuela Técnica Manuel Savio avanzó a la tercera ronda de ganadores y continuará compitiendo por el premio mayor: el esperado viaje a Bariloche.

Para los representantes de Calingasta, la victoria significó un nuevo paso en una experiencia que combina conocimientos, compañerismo y la posibilidad de compartir con estudiantes de distintos departamentos de San Juan.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.